Çukurova'da "Mutluluk Günleri" Başladı

Çukurova Belediyesi "Mutluluk Günleri" projesi kapsamında etkinlikler düzenlemeye başladı. Etkinliklerin ilk durağı Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı oldu.

Ekonomik problemlerle savaşan ve depremlerle zor günler geçiren vatandaşlar için Çukurova Belediyesi, "Her şeye rağmen gülümse" sloganıyla harekete geçerek, "Mutluluk Günleri" etkinlikleri düzenlemeye başladı.

Proje kapsamında Tesisler Müdürlüğü, ilçede halkın yoğun olarak bulunduğu noktalarda müzik ve dansların olduğu, halk oyunları ekipleri ile çeşitli branşlarda dansçılardan oluşan gruplarla, DJ müziği eşliğinde eğlence dolu saatler yaşatıyor. Vatandaşların ilgi gösterdiği ve çevredeki esnafın yüzünü güldüren projenin ilki Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda gerçekleşti.

Etkinliklerin "Çukurova Mutluluk Günleri" adı altında, çeşitli bölgelerde genişletilerek sürdürülmesi planlanıyor.