Çukurova'da Kurban Satış Yeri Denetimi - Haberler

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Çukurova'da Kurban Satış Yeri Denetimi

ANKA - Yerel
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Çukurova'da Kurban Satış Yeri Denetimi

Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fuar alanı yanındaki kurban satış ve kesim yerlerini denetledi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimlerde esnafa kurallara uyulması ve hijyen konusunda duyarlı olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fuar alanı yanındaki kurban satış ve kesim yerlerini denetledi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimlerde esnafa kurallara uyulması ve hijyen konusunda duyarlı olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, ilçede bulunan şekerleme satışı yapan işyerlerinde denetimlerde bulunarak, genel kurallara uyulması, hijyene dikkat edilmesi gibi konularda uyarılarda bulundular ve kural dışı hareket edenler hakkında yasal işlem yapılacağını söylediler. Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca fuar alanı yanında kurulan kurban satış ve kesim yerinde de denetimle bulundu. Ekipler, satışı yapılan hayvanların belgeleri ve kayıtlarının bulunup bulunmadığını kontrol ettiler. Satış yapan yetiştiricilerin uyması gereken kurallar ve satış noktasında olması gereken özellikler konusunda bilgilerin verildiği denetimlerin bayram günü de devam edeceği belirtildi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bayramın yaklaşmasıyla birlikte zabıta ekiplerinin denetimlerini daha da yoğunlaştırdığını belirterek, "En önemli amacımız hemşehrilerimizin bayramı huzur ve güven içinde geçirmesini sağlamaktır. Bunun için tüm önlemleri aldık. Halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Halkımıza mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum" dedi.

ANKA / Yerel

Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı Çukurova Zabıta Yerel Haberler

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