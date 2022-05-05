Çukurova'da Havuzlar Yaza Hazırlanıyor

ÇUKUROVA, ADANA (ANKA) - Çukurova Belediyesi, bu yıl yüzme havuzlarında sezonu açmadan önce temizlik ve yenileme seferberliği başlattı. Her yaz binlerce çocuğun ücretsiz olarak faydalandığı Çukurova Belediyesi'nin 3 ayrı havuzunda, çocukların daha sağlıklı ve eğlenceli saatler geçirmesi için çalışmalar sürüyor.

Çukurova Belediyesi'nin tam olimpik ve yarı olimpik 3 ayrı havuzunda yaza hazırlık çalışmaları başladı. Havuzlarda, bakım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra özel solüsyonlarla temizlik yapılıyor.

Çukurova Belediyesi'nin yüzme havuzlarına kayıt için ailelerin şimdiden gelmeye başladığını anlatan, Hayalpark Kapalı Spor Tesisi ve havuzlardan sorumlu Şenay Ceyhan, 7-15 yaş arası çocukların faydalanacağı yaz kampı kayıtlarının 5 Haziran'da başlayacağını, 13-15 Haziran'da ilk kulaçların atılacağı temel yüzme eğitimi ve havuz etkinliklerinin gerçekleşeceğini söyledi.

Yenileme ve bakım çalışmaları hakkında bilgi veren Şenay Ceyhan, bu yıl pandemi nedeniyle ara verilen yetişkin günü uygulamasına tekrar başlayacaklarının müjdesini verdi.

BAŞKAN SONER ÇETİN: "YÜZME BİLMEYEN KALMASIN"

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, yaz tatiline gidemeyen, imkanları nedeniyle kentte kalan ailelere ve çocuklarına yaz tatilini yaşatmaya çalıştıklarını belirtti. Başkan Çetin, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" sloganıyla yola çıktıklarını vurgulayarak, Çukurovalılar'ın ücretsiz olan etkinler için havuzlara ve Hayalpark Kapalı Spor tesisine başvurabileceklerini, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü arayarak da bilgi alabileceklerini söyledi.