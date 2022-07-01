Çukurova'da Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Çukurova Belediyesi, ilçedeki asfalt çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçe yol konusunda sorunsuz hale gelinceye kadar çalışmaların süreceğini bildirdi.

Çukurova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Toros Mahallesi'nde yurttaşların şikayet ettiği yollardaki parkeleri sökerek, asfalt kaplama çalışmalarına başladı. Çukurova Belediyesi, ilçedeki asfalt çalışmalarına devam ederken; ekipler bazı bölgelerde de yama çalışmalarını sürdüyor.

Başkan Çetin, sosyal belediyecilik konusunda örnek projelerini imza attıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ancak olağan belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yerine getirmezseniz yaptığınız diğer işlerin hiçbir anlamı kalmıyor. Bu nedenle yol, temizlik ve park bahçeler hizmetleri eksiksiz yerine getirilmeli. Yağışlar sona erdiği günden itibaren koşullar elverdikçe Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz asfalt çalışması yapıyor. Çukurova'da yok konusunda sıfır şikayet hedefindeyiz.

Hazırladığımız program doğrultusunda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda Toros ve Huzurevleri Mahallelerinde yoğunlaştık. Oradaki çalışmalar sona erdikten sonra sıradaki bölgeye geçeceğiz. Bize her fırsatta güvenlerini gösteren hemşehrilerimize en iyi hizmeti verme gayretindeyiz."

ANKA / Yerel