Çukurova Belediyesi Sınav Kaygılarını Dağıtıyor - Haberler

Çukurova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, "Psikoeğitim Programı" çalışmasıyla, öğrencileri sınavlara hazırlıyor. Başta üniversite ve lise olmak üzere, TUS, LGS, Hakim ve Savcılık, Kaymakamlık sınavlarına hazırlanan adayların en büyük sorunlarından 'sınav kaygısı' ile başa çıkmanın yolları, bu eğitim programıyla aydınlatılıyor.

Belediye psikoloğu tarafından bireysel ve grup terapi çalışmalarıyla verilen eğitimlerde, öğrencilere ayrıca ders çalışma tekniklerinden, odaklanma ve motivasyona, sınavlarda zaman yönetimine kadar pek çok endişe kaynağı olan sorunun çözüm yolları gösteriliyor.

Psikolog Ayberk Arslan, sınav kaygılarının ve buna bağlı olarak gelişen kaygı sendromlarının insan sağlığı direk olarak olumsuz bir şekilde etkilediğini, sınav günü ya da sınavdan hemen önce mide bulantıları, huzursuzluk, odaklanma sorunu, taşikardi, hızlı kalp çarpıntıları, ellerde terleme ile ağızda kuruluk, iştahsızlık, uyku düzensizlikleri ve beslenmede yaşanan sıkıntılarla öğrencilerin zor bir süreç yaşadığını, bunun üstesinden gelmek için "Psikoeğitim" çalışmasıyla eğitimler verdiklerini söyledi.

BAŞKAN SONER ÇETİN: "SINAVLARA HAZIRLANAN HERKESİN YANINDAYIZ"

Belediyelerin vatandaşın her zaman yanında olması gerektiğini kaydeden Başkan Soner Çetin, "Gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Onların Atatürk ilkelerine bağlı bireyler olarak topluma hizmet etmesi bizim için çok önemli. Biz de bu doğrultuda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sınava hazırlanan öğrencilere şimdide psikolog desteği veriyoruz, çünkü onlar ülkemizin geleceğidir. Sağlıklı bir şekilde sınava hazırlanmaları ve bu imtihanı yaşamaları bizim için, ülkemiz için önemli. Bu sebeple psikoloğumuzla beraber ne yapmaları gerektiğini, nasıl hazırlanmaları gerektiğini öğreniyorlar" dedi.

ANKA / Yerel