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Çukurova Belediyesi'nin Yaz Kursları Başlıyor

ANKA - Yerel
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Çukurova Belediyesi'nin Yaz Kursları Başlıyor

Çukurova Belediyesi tarafından her yaz düzenlenen yaz kursları 20 Haziran pazartesi günü başlıyor. 7 yaş üzeri herkesin devam edebileceği kurslar, İngilizce, satranç, bağlama, gitar, resim, psikoterapi, halk oyunları, drama-diksiyon-oyunculuk ve yoga dallarında verilecek.

Çukurova Belediyesi tarafından her yaz düzenlenen yaz kursları 20 Haziran pazartesi günü başlıyor. 7 yaş üzeri herkesin devam edebileceği kurslar, İngilizce, satranç, bağlama, gitar, resim, psikoterapi, halk oyunları, drama-diksiyon-oyunculuk ve yoga dallarında verilecek.

Çukurova Belediyesi tarafından her yaz düzenlenen ve her kesimden büyük ilgi gören yaz kursları, 20 Haziran pazartesi günü başlıyor.

Birçok noktada verilecek kurslar, 9 dalda vatandaşların hobilerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak. Uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslara 7 yaş üzeri herkes devam edebilecek. Kurslar; İngilizce, satranç, bağlama, gitar, resim, psikoterapi, halk oyunları, drama-diksiyon-oyunculuk ve yoga dallarında verilecek.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her yaz büyük ilgi gören kurslara bu yıl daha çok ilgi gösterildiğini belirterek, son yıllarda etkili olan koronavirüs pandemisinin insanların hayatlarını çok kısıtladığına dikkat çekti. Pandeminin etkisinin azaldığını ve vatandaşların bu tür etkinliklere daha fazla ilgi gösterdiğini belirten Başkan Soner Çetin, "Her yaştan genç vatandaşımız kurslarımızdan yararlanacak ve eğitim alacak" dedi.

Kültür sanat etkinliklerine ve spora büyük önem verdiklerini, bunun için tüm olanaklarını seferber ettiklerini anlatan Başkan Çetin, "Biliyoruz ki gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kültür sanat ve sporla uzak tutarız. Bu tür uğraşları olan insanlar hayatta daha başarılı olurlar" diye konuştu.

ANKA / Yerel

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