Çukurova Belediyesi'nin Semt Kreşleri'nden Yeni Eğitim Programı

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri’nde deprem öncesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı müfredata uygun olarak verilen derslerin yerine, özel bir program uygulanarak çocukların eğlence ile oyun terapilerini merkeze alarak rutine dönmeleri hedefleniyor.

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde deprem öncesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı müfredata uygun olarak verilen derslerin yerine, özel bir program uygulanarak çocukların eğlence ile oyun terapilerini merkeze alarak rutine dönmeleri hedefleniyor.

Gülen Yüzler Semt Kreşleri, aileler kadar deprem stresini yaşayan ve bunu ifade etmekte zorlanan çocuklar için psikologların da desteğiyle özel eğitim ve eğlence programları düzenliyor. Bu kapsamda Semt Kreşleri, depremlerin ardından çocukların yüzlerini güldürmek ve korkularını hafifletmek amacıyla bir dizi eğitim programı uygulamaya başladı.

Çukurova Belediyesi'nin tüm kreşlerinde uygulanan yeni eğitim programıyla ilgili bilgi veren okul öncesi ve çocuk gelişimi öğretmeni Gülşen Ayan, çocuklarda gözle görülür bir tedirginlik halinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Boyama ve resim etkinliklerine ağırlık veriyoruz, bu şekilde çocukların iç dünyasını keşfetmeye çalışıyoruz. Travmalarını atlatmakta zorlanan çocuklarımız için hemen psikologlarımız devreye giriyor. Modern danslar, halk oyunları, robotik kodlama, bahçe oyunları, yarışmalar, müzikli İngilizce saatleriyle sosyalleşmeleri sağlayarak, uyum sürecini hızlandırmaya çalışıyoruz."

Yaraları sarmaya devam edeceklerini belirten Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin de çocukların ve kadınların öncelikli olduğunu dile getirerek, deprem sonrası yaşanan tüm olumsuz durumların üstesinden el birliğiyle gelineceğini söyledi. Gülen Yüzler Semt Kreşleri'ndeki yeni uygulamayla çocukları tekrar eski günlerindeki renkli hayatlarına döndürmek istediklerini aktaran Başkan Çetin, öğretmenleriyle, psikologlarıyla kreşlerdeki çocuklar için koordinasyonlu bir şekilde çalışmaya devam edileceğini açıkladı.