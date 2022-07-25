Çukurova Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yardım

Çukurova Belediyesi, giderek artan hava sıcaklığı ve nemle birlikte yaşamsal ve beslenme sorunları yaşayan sokak hayvanlarına mama ve su yardımında bulunuyor.

Giderek artan hava sıcakları ve nem insanlar kadar sokak hayvanlarının da yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Çukurova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ise bu olumsuz hava şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren sokak canlılarını yalnız bırakmıyor. İlçe sınırları içerisinde besleme yerlerinde ve barınak içerisindeki havuz çalışmasıyla sosyal belediyecilik anlayışından örnekler sunuyor. İlçenin içerisinde ve uzak noktalarında belirlenen 52 noktada sokak hayvanlarının su, beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılayan Çukurova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu çalışması vatandaşlardan ve hayvan severlerden takdir topladı.

Besleme sırasında gördükleri hasta ve yardıma ihtiyacı olan canlıları da Rehabilitasyon Merkezine alarak tedavileri ve bakımları sağlanıyor. Hayvan rehabilitasyon merkezinde yaptırılan su havuzlarıyla da barınakta bulunan köpeklerin serinlenmesi sağlanıyor. Belediye, kuru mama ve tavuk etlerinden oluşan beslemeyle sokak canlılarını ayakta tutmaya çalışıyor. Her gün düzenli olarak yüzlerce köpek ve kedi beslenirken, tedaviye ve yardıma ihtiyacı olan canlılar da geride bırakılmayarak, rehabilitasyon merkezine getiriliyor ve burada veteriner kontrolünde bakımları gerçekleştiriliyor.

ANKA / Yerel