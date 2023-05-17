Çukurova Belediyesi'nden Huzurevi Sakinlerine 'Anneler Günü' Kutlaması

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi sakinleri ile kahvaltıda bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı.

Çukurova Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü'nün düzenlediği Anneler Günü etkinliğine; eşi Ayşe Çetin ile birlikte katılan Başkan Çetin, Yeşil Fırın'da düzenlenen etkinlik öncesi hem katılımcılara hem de diğer misafirlere gül vererek Anneler Günü'nü kutladı. Çetin, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Belli aralıklarla sizlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Sayın Müdürü'müz Serdar Güneş de Adana için bir değer, sizlerin de sevdiğinizi biliyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum böyle bir ortamı oluşturmamıza vesile olduğu için. Bugünkü buluşmamızın önemi Anneler Günü. Anneler Günü geçti diyeceksiniz. Türkiye 14 Mayıs'ta kritik bir seçim yaşadı. Sizlerde vatandaşlık görevini yerine getirdiniz. Oylarınızı kullandınız. Türkiye tarihinde ilk defa 2. tur yaşayacağız. Yani maç yeniden başlayacak. Yeniden gidip tercihimizi kullanacağız. İki seçenek var: Sayın Cumhurbaşkanı mı yoksa değişim isteyenler sayın Kemal Kılıçdaroğlu mu? İkisinden birini tercih edecekler. İnşallah Türkiye için en hayırlısı ne ise o olsun. İlk tur seçimleri Anneler Günü'ne denk geldiği için görevimizi yapamadık sizlere karşı. Seçimlerle uğraştık sandık başlarında uğraştık. Adliyelerde dolaştık. Layıkıyla yaşayamadık. 1-2 gün ara ile de olsa annelerimiz ile bir arada olalım onlarla bir arada olalım dualarını alalım, Anneler Günü'nü kutlayalım dedik. 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimin vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Anneler Günü'nüzü de tekrardan kutluyorum."