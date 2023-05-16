Çukurova Belediyesi'nden Çocuklara Astronomi ve Uzay Eğitimi

Çukurova Belediyesi, Gülen Yüzler Semt Kreşleri öğrencilerine yönelik astronomi ve uzay eğitimleri düzenliyor.

Çukurova Belediyesi'nin Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde çocuklar uzay ve astronomi bilimiyle tanışıyor. Uzay ne demek, uzayda hangi gezegenler bulunur, diğer gezegenlerde yaşam var mıdır, gezegenlere yolculuk nasıl yapılır, astronot kime denir, neden farklı bir kıyafet giyer gibi sorulara yanıtların verildiği, aynı zamanda bu cevapların görsel materyallerle desteklendiği etkinliklerde çocuklar sorularıyla dünyalarını aydınlatıyor.

Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde uygulanan bilim etkinlikleriyle ilgili düşüncelerini anlatan Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, şunları söyledi:

"Tesisler Müdürlüğü'ne bağlı semt kreşlerimiz çok değerli bizim için. Çocuklara eğlenerek öğrenmeyi ve keşfetmenin heyecanını aşılamak istiyoruz. Çünkü çocuklar öğrenmeyi sevdiklerinde harika şeyler olur. Bilgi ve teknolojinin gittiği yeri yakalamak için her zaman çalışmaya, üretmeye, düşünmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız ülkemizin geleceği. Onlara en doğru bilgiyi en iyi şekilde vermek için öğretmenlerimiz hizmet vermeye devam edecektir."