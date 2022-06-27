Çukurova Belediyesi'nden Bağlama Kursu

Çukurova Belediyesi tarafından her yaz ücretsiz olarak düzenlenen sanat ve hobi kurslarına başvurular bu yıl daha da artarken, en çok ilgi görenler arasında bağlama kursu başı çekiyor.

Bağlama kursuna katılan yüzlerce Çukurovalı, ilk kez bir enstrümanla tanışmanın mutluluğunu yaşıyor. İki ay boyunca, 3 seans olarak verilen ve yüzlerce Çukurovalı'yı bağlama ve türkülerle tanıştıran kurslarda, nota ve şan eğitimi beraber yürütülüyor.

Bağlama derslerini veren Halk ozanı ve bağlama ustası Özgür Aktan, kurs salonunda her yaştan Çukurovalı'nın yan yana oturarak müziğin insanı insan yapan enerjisiyle harmanlandığını belirterek, "Türkü söyleyenden kötü insan çıkmaz, burada Çukurova Belediyesi olarak kalplere, ruhlara, tellere dokunuyoruz" dedi.

BAŞKAN SONER ÇETİN: "YAZ KURSLARI VATANDAŞIMIZIN RUHUNA SERİNLİK VERECEK"

Sosyal belediyecilik anlayışını yaz kış demeden işletmeye devam ettiklerini söyleyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, binlerce vatandaşın ücretsiz yaz kurslarına gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini, sanat ve sporla Çukurovalı'yı buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Soner Çetin, ilçenin birçok noktasında, İngilizce, satranç, işaret dili, gitar, bağlama, psikoterapi, yoga, drama-diksiyon-oyunculuk, halk oyunları gibi pek çok alanda kurslar açtıklarını, yaz sporlarıyla da çocukları ve gençleri buluşturduklarını vurgulayarak, vatandaşlara yaz ayları için alternatif sosyal yaşam alanları açtıklarını söyledi. Çetin, ayrıca yaz kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar için kayıtların devam ettiğini, dileyenlerin Tesisler Müdürlüğü'nü arayarak yetkililerden bilgi alabileceğini sözlerine ekledi.

ANKA / Yerel