Çukurova Belediyesi Meslek Kursları Kadınlara İş İmkanı Sağlıyor

Çukurova Belediyesi'nin açtığı meslek kurslarında kadınlar ve gençler hem hobilerini geliştiriyor hem de sertifikalı meslek sahibi oluyor. Kursiyerler, kursları tamamladıktan sonra rahatlıkla iş bulabildiklerini belirtiyor.

Çukurova Belediyesi'nin açtığı meslek kurslarında kadınlar meslek sahibi olmaya devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği ile açılın 60'a yakın kurslara devam eden kadınlar ve gençler bir yandan hobilerini geliştirirken diğer yandan da sertifikalı meslek sahibi oluyor ve iş bulma konusunda büyük bir avantaj yakalıyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, meslek kurslarının verildiği Güzelyalı Toplum Merkezini ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti.

Yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Soner Çetin, cilt bakımı, işaret dili, bağlama, İngilizce, dikiş gibi kursların verildiği toplum merkezinde kursiyerlerle sohbet etti. Kursiyerler böyle bir imkan sağladığı için Başkan Soner Çetin'e teşekkür ettiler. Meslek kurslarını tamamladıktan sonra sertifika aldıklarını sonrasında rahat iş bulduklarını belirten kursiyerler, "Buradaki ortamdan çok memnunuz. Her türlü ihtiyacımız karşılanıyor ve hocalarımız bizimle çok ilgileniyor" dediler.

Başkan Soner Çetin, "Toplum merkezlerimizde 60'a yakın meslek kursu veriliyor. Hemşehrilerimiz burada hem hobilerini geliştirirken hem de meslek sahibi oluyorlar. Bize eğitici desteği sağlayan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkililerine de teşekkür ediyorum. Kurslarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımız Tesisler Müdürlüğümüz ile irtibata geçebilirler" dedi.

Başkan Soner Çetin, Güzelyalı Toplum Merkezinde tüm kursları tek tek ziyaret ederek kursiyerleri dinledi, kurs hocalarından bilgi aldı. Son olarak bağlama kursuna geçen Başkan Soner Çetin, burada piyano kursiyerlerinin ve bağlama öğrencilerinin mini konserini beğeniyle dinledi.