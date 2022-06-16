Çukurova Belediyesi Kreşlerine Başvurular Başladı

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri için başvurular başladı. Bu yıl kreşlere 2018 yılının 9, 10, 11 ve 12 ayı dolduranlar ile 2019 yılı doğumlulardan 36 ayı dolduran çocuklar kabul edilecek. Başvuru sayısının kontenjanın üzerinde olması halinde geçen yıllarda olduğu gibi noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri için başvurular, 15 Haziran 2022 tarihinde başladı. Başvurular, 30 Temmuz 2022 tarihine kadar kabul edilecek. Yeni dönem 4 Eylül'de başlayacak.

Bu yıl kreşlere 2018 yılının 9, 10, 11 ve 12 ayı dolduranlar ile 2019 yılı doğumlulardan 36 ayı dolduran çocuklar kabul edilecek. Başvurusu sayısının kontenjanın üzerinde olması halinde geçen yıllarda olduğu gibi noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, şimdiye kadar 8 semt kreşi açtıklarını, 9'uncu kreşin de bitmek üzere olduğunu belirterek, "Halkımız kreşlerimize büyük ilgi gösteriyor. Yeni kreşler açmayı sürdüreceğiz. Başvuru sayısı kontenjanımızın üzerinde olduğu için kimseye haksızlık yapmamak adına kabul edeceğimiz öğrencileri noter huzurunda kura çekerek belirleyeceğiz" dedi.

Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nin hem üst düzey eğitim verdiğini hem de ücretinin sembolik olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, "Halkımız verdiğimiz kreş hizmetinden çok memnun. Göreve gelir gelmez kreşler yapmaya başladık ve sayısı 9'a ulaştık. Bu sayıyı daha artıracağız. Çünkü kadın istihdamının önündeki en büyük engel çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir yer bulmaktır" diye konuştu.

Başkan Çetin, "Ağaç yaşken eğilir" vurgusu yaparak, "Kreşlerimizde çocuklara daha küçük yaşta Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi aşılıyoruz. Öğretmenlerimiz çocuklarımıza İstiklal Marşımızı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini öğretiyor. Bu çocuklar ülkemizin geleceği" dedi.

ANKA / Yerel