Çukurova Belediyesi Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın Adını Yaşatmaya Devam Ediyor - Haberler

Çukurova Belediyesi, Çukurova Kent Konseyi'yle 3300 yıl önce yaşamış Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın adını yaşatmaya devam ediyor. Puduhepa Sokağı'nın ardından aynı adı taşıyan park ve heykelin de açılışı yapıldı.

Çukurova Belediyesi tarafından yaptırılan Puduhepa heykeli, aynı adı taşıyan parkın içerisinde törenle açıldı. Çukurova Kent Konseyi Başkanı Aysel Ateş, törende yaptığı konuşmada, dünyada savaşların devam ettiğini ve kadına gerekli değerin gösterilmediğini belirterek, Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın 3300 yıl öncesinden kadının siyasi temsilinin simgesi olduğunu belirtti. Çukurova olarak bu tarihsel şahsiyete sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Aysel Ateş, Puduhepa'nın adını tüm dünyaya tanıtmak istediklerini bildirdi.

"BURADA PUDUHEPA'YA SAHİP ÇIKAN ARAŞTIRAN HOCALARIMIZA VE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Üç yıl önce Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Huzurevleri Mahallesi'nde Puduhepa Sokağı açılışı yapıldığını hatırlatan Aysel Ateş, şimdi de park ve anıt açılışı yapılarak hedefledikleri tanıtıma yönelik önemli bir adım atıldığını belirtti. Ateş, "Bölgemizin bu değerini tanıtma çalışmalarımızda bizleri bu yolda destekleyen değerli Belediye Başkanımız Soner Çetin'e, Kültür Müdürümüz Tolga Solmaz'a, öneriyi kabul eden meclis üyelerimize, burada Puduhepa'ya sahip çıkan araştıran hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Törende Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serdar Girginer, 'Kizzuvatnalı Kraliçe Puduhepa' konulu bir söyleşi düzenledi.

ANKA / Yerel