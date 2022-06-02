Çukurova Belediye Başkanı Çetin: "Festivaller Kente Kimlik Kazandırır" - Haberler

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 4 gün süren Jakaranda Kültür Sanat Festivali'nin Adanalılar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin kentlere kimlik kazandırdığını ve o kenti cazibe merkezi haline getirdiğini kaydeden Başkan Soner Çetin, festival bütçesinin de çok mütevazı olduğunu söyledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 26-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen Jakaranda Kültür Sanat Festivali'nin beklenin üzerinde ilgi gördüğünü söyledi.

Çukurova Belediye Meclisi'nin Haziran ayın oturumunun açılışında konuşan Başkan Soner Çetin, "4 gün süren Jakaranda Kültür Sanat Festivali çok ses getirdi. Benim umut ettiğimin de üzerinde ilgiyle karşılandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çukurova ve Adana böyle bir festivali istiyormuş, böyle bir şeye ihtiyaç varmış. Yoğun ilgi bize bunu gösterdi. 4 gün boyunca 6 ayrı noktaya kurulan sahnelerde 35 farklı müzik grubu çok güzel konserler verdi" dedi.

Bu tür etkinliklerin kente kimlik kazandırdığını ve düzenlendiği kenti cazibe merkezi haline getirdiğini anlatan Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:

"Özellikle etkinliklerin farklı noktalarda yapılması ve bir yere sıkıştırılmaması büyük değişiklik kattı. Çok güzel bir başlangıç oldu. Bazı eksiklikler varsa da önümüzdeki yıl bunlar tamamlanacaktır. Gelecek yıl daha geniş katılımla daha güzel bir festival olacak. Biz her zaman olduğu gibi gönüllülük esasıyla mütevazı bir bütçeyle koskoca bir festivali yaptık. Halkın yoğun katılımı dolayısıyla da takdir edildi. Bizim yaptığımız en doğru işlerden miri jksf oldu. Sanatın 25 dalında sanatçıların sanat çadırlarında faaliyet göstermesi ve Adanalının buna ilgi göstermesi çok önemliydi."

Başkan Soner Çetin, belediye olarak yaptıkları iki güzel şeyden birinin Jakaranda Kültür Sanat Festivali, diğerinin kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi'ne çıkması olduğunu vurguladı. Bu sayede dünyanın en iyi takımlarının Adana'ya geleceğini belirten Başkan Soner Çetin, "İyi bir kadro kurduk. Dünya yıldızlarını transfer ettik. Hedefimiz Adana'ya Avrupa'da temsil etmek. Belediyelik sadece yol park yapmak değil. Bir belediye kente kimlik kazandırmalı. Kimlik de sanatla sporla kazandırılıyor" diye konuştu.

Başkan Soner Çetin, festivalde ödülleri dağıtılan Çukurova Öykü Yarışması'na katılan eserlerden oluşan kitabı da imzalı olarak belediye meclis üyelerine dağıttı.

ANKA / Yerel