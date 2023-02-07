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Çukurca'dan deprem bölgesine yardım eli

Yerel Haberler

Çukurca'dan deprem bölgesine yardım eli Sınırda görevli askerler de kampanyaya destek verdi Hakkari'nin Çukurca Belediyesi öncülüğünde depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Çukurca'dan deprem bölgesine yardım eli

Sınırda görevli askerler de kampanyaya destek verdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca Belediyesi öncülüğünde depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Çukurca Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü gönüllüleri tarafından başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Ülkemizi derin bir üzüntüye sokan deprem afeti ile birlikte Çukurca ilçesinde bulunan bütün vatandaşlarımız kenetlenerek yardım seferberliği başlattık. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Vatandaşlarımız özellikle ekonomik durumu iyi olan veya olmayan herkes neyi varsa paylaşmasını çok iyi biliyor. Bu da bizleri çok duygulandırıyor. İnşallah bu günleri de elbirliğiyle anlatacağız" dedi.

Çukurca'da görevli askerlerin de destek verdiği yardımların bir araya getirildikten sonra deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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