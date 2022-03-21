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Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde baharın müjdeleyicisi Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

ÇUKURCA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde baharın müjdeleyicisi Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

Çukurca Belediyesi tarafından organize edilen ve Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonunda düzenlenen etkinlikte yumurta ve çuval yarışları düzenlendi. Halaylarla devam edilen etkinliğe İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran ve protokol üyeleri ile ilçe sakinleri katıldı. - HAKKARİ

Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı

Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı

Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı

Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı

Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı

Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevruz Bayramı, Cumhuriyet, Hakkari, Çukurca, Yerel, Haberler

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