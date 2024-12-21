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Çubuk Gölü Çevresindeki Ruhsatsız Yapılara Yıkım Kararı

Çubuk Gölü Çevresindeki Ruhsatsız Yapılara Yıkım Kararı
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Bolu'nun doğal güzelliklerinden Çubuk Gölü etrafındaki 4 ruhsatsız yapı için yıkım kararı alındı. Yapı sahiplerine 30 gün süre verildi.

Bolu'nun doğa harikası mekanlarından olan Çubuk Gölü çevresinde bulunan 4 ruhsatsız yapı için yıkım kararı çıkarıldı. Yapı sahiplerine Bolu İl Özel İdaresi tarafından 30 günlük süre verildi.

Bolu'nun doğa harikası mekanlarından olan ve yılın 4 mevsimi binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Çubuk Gölü çevresinde, yapı kontrol ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda ruhsatsız yapılaşma tespit edildi. Yapılan değerlendirmeler sonrası, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. ve 32. maddeleri kapsamında 4 yapı hakkında yıkım kararı çıkarıldı.

30 günlük süre tanındı

Yapı sahiplerine, Bolu İl Özel İdaresi tarafından, ruhsatsız yapıları yıkmaları için 30 günlük süre verildi. Bu süre zarfında herhangi bir işlem yapılmaması durumunda, yıkım işlemleri İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilecek. Yıkım masrafları ise yüzde 20 fazlasıyla yapı sahiplerinden tahsil edilecek. Ayrıca, ilgili şahıslara idari para cezası da uygulandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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