Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'na Rekor İlgi: Yaklaşık 50 Bin Ziyaretçi - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin baştan aşağı yenileyerek Başkentlilerin hizmetine sunduğu Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Barajın hafta sonu yaklaşık 50 bin Başkentliye ev sahipliği yaptığını sosyal medya hesapları üzerinden açıklayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "1994 yılından beri atıl durumda olan barajı ayağa kaldırdık, yıllar sonra yeniden su tutuyor. Gururlu ve mutluyuz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin baştan aşağı yenileyerek hizmete açtığı Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, 7'den 70'e Başkentlilerden yoğun ilgi görüyor.

Hafta sonu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla bu ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Burası Cumhuriyet'in ilk barajı, Ata'mızın mirası; Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı. 1994 yılından beri atıl durumda olan barajı ayağa kaldırdık, yıllar sonra yeniden su tutuyor. Bugün de yaklaşık 50 bin Ankaralıyı misafir ettik. Gururlu ve mutluyuz" dedi.

HAFTA SONU TEK GÜNDE YAKLAŞIK 50 BİN ZİYARETÇİ

Havanrın ısınmasını fırsat bilen yaklaşık 50 bin Başkentli yeşilin her tonunu barındıran Çubuk-1 Barajı'na pazar günü aileleriyle adeta akın etti.

Tarihi öneminin yanı sıra merkeze yakınlığı nedeniyle alanda yürüyüş, spor ve piknik yapmayı tercih ettiklerini belirten Başkentliler, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Seda Atasever: "Çubuk-1 Barajı çok güzel olmuş, çok beğendim."

-Sefa Altın: "Çubuk-1 Barajı çok güzel olmuş ailemle geldim ve çok beğendim, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

-Yusuf Alçın: "Burası önceden çok bakımsızdı ama şimdi çok güzel olmuş. Başkanımız burayı baştan aşağı yenileyerek bizlerin hizmetine sundu."

-Ahmet Güral: "Çubuk-1 Barajı tam bir doğa harikası olmuş. Başkanımız Mansur Yavaş çok güzel bir yer yapmış yani Ankara'nın içerisinde güzelce vakit geçirebileceğimiz tam bir doğal yaşam alanı olmuş."

-Ayhan Laçin: "ANFA'nın sayfasında Çubuk-1 Barajı'nı gördüm ve ailemizle ziyarete geldik, inanılmaz güzel olmuş."

-Songül Demirbaş: "Çubuk-1 Barajı'na ilk defa geliyorum, eşime de söyledim sanki başka bir memlekete gelmiş gibi hissettim kendimi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

-Büşra Tutucu: "Hafta sonunu fırsat bilerek ailecek Çubuk-1 Barajı'na geldik, vakit çok güzel geçiyor."

ANKA / Yerel