ÇTB'den 2 bin koli gıda yardımı

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB), Ramazan ayı dolayısıyla 2 bin koli gıda yardımında bulundu.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) katkılarıyla ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle her yıl gerçekleştirilen Ramazan yardımları bu sene de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz,

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteği ve borsamızın katkılarıyla mübarek Ramazan ayında ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere borsamız tarafından gıda yardımında bulunulmuştur. Bu sene toplamda 2 bin adet gıda yardım paketi alımı sağlayarak Çarşamba'da bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ramazan ayının da ülkemize ve bütün Müslüman alemine hayırlara vesile olmasını dileyerek, herkese hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel