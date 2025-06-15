Çorumlu Öğrenci Mektup Yazma Yarışmasında Türkiye İkincisi Oldu

Çorumlu Öğrenci Mektup Yazma Yarışmasında Türkiye İkincisi Oldu
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Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan Elif Azra Doğan, Evrensel Posta Birliği tarafından düzenlenen Mektup Yazma Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu. Doğan, 3 bin TL para ödülü ve kişiye özel hatıra pulu ile ödüllendirildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan öğrencinin yazdığı mektup, Evrensel Posta Birliği tarafından düzenlenen yarılmada Türkiye ikincisi oldu.

Evrensel Posta Birliği (UPU) tarafından 1971 yılından bu yana organize edilen ve milyonlarca genci bir araya getiren Mektup Yazma Yarışması'nın Türkiye ayağında Çorumlu öğrenci Elif Azra Doğan, ikinci oldu. 9-15 yaş arası gençlerin katıldığı yarışmada yazdığı etkileyici mektupla dereceye giren Doğan için Çorum PTT Başmüdürlüğü'nde ödül töreni düzenlendi. Başarılı öğrenciye ödülünü PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık takdim etti.

Yarışmada ikinci olan Doğan, 3 bin TL para ödülünün yanı sıra, kendi adına basılmış kişiye özel hatıra pulu ile ödüllendirildi. Büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Elif Azra Doğan, "Bir mektuba duygularımı ve düşüncelerimi sığdırmak benim için çok özel bir deneyimdi. Bu ödül, yazmaya olan sevgimi daha da büyüttü" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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