Siftah Yapamayan Çorumlu Esnaftan Bakan Şimşek'e Tepki: "Önce Dönün de Ekonomiyi Nasıl Yönettiğinize Bakın"

(ÇORUM) - Çorum'da öğle saatlerine yaklaşılmasına rağmen siftah edemediklerini belirten esnaf Murat Kırçı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e vergi cezaları nedeniyle tepki gösterdi. Kırçı, "Önce dönün de ekonomiyi nasıl yönettiğinize bakın, ondan sonra esnafla uğraşın. Esnaf dükkan kirasını mı ödeyecek daha siftah edemedi" dedi.

Çorum'da esnaflık yapan Murat Kırçı, merkezde bulunan arastada öğle saatlerine yaklaşılmasına rağmen siftah edilmediğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenen Kırçı, cumartesi günü bile vergi dairesinden memur gönderilerek esnafa fiş kesmediği gerekçesiyle ceza yazıldığını aktararak, Şimşek'e tepki gösterdi. Esnafın zor durumda olduğuna dikkat çeken Kırçı, şunları söyledi:

"Çorum'un en merkezi noktasındayız. Saat kulesi civarındayız. En merkezi noktadayız. Şu anda esnafın çoğu siftah dahi edemedi. Döneri göster, daha duruyor öylece daha duruyor, hiç bıçak değmemiş. Bak sokağa bak sokağa... Ama sayın Mehmet Şimşek, cumartesi günleri bile vergi dairesinden memur gönderiyorsun incelemeye. ya siftah var mı ben fiş keseceğim. 'Fiş kesmedi' diye ceza yazıyorsunuz. Bana yazılmadı da yazıldıklarını biliyorum. Fiş kesmedi, siftah etmemişim saat 12. Önce dönünde ekonomiyi nasıl yönettiğinize bakın, ondan sonra esnafla uğraşın. Esnaf dükkan kirasını mı ödeyecek daha siftah edemedi?"