Üye Girişi
Haberler

Çorumlu Çiftçi Patateslerini Ücretsiz Dağıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mahmut Tonbul, satılamayan patateslerini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Yüksek maliyetler ve tüccarın alım yapmaması nedeniyle zorluk çeken Tonbul, tarlada kalan patatesleri halka ulaştırmayı tercih etti.

Çorum'un Alaca ilçesinde bir çiftçi, tarlasından satamadığı patatesleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Alaca'da çiftcilik yapan Mahmut Tonbul, 10 dönümlük alandan hasat ettiği patatesi satışa çıkardı. Anlaşma sağladığı bir tüccarın patateslerin bir kısmının ebatlarının küçük olduğunu bahane ederek patatesleri almamasına tepki gösteren Tonbul, ilçe merkez ve köylerden isteyenlerin tarlaya gelip patatesleri ücretsiz alabileceğini haber verdi. Bunun üzerine vatandaşlar tarlaya gelerek, patatesleri topladı.

Ortalama bir yumurtanın 2 katı büyüklüğündeki patatesin, bu yıl tüccar tarafından satın alınmadığını, tüccarın tarladan patatesi ortalama 4 liradan satın aldığını belirten Mahmut Tonbul, "Geçen yıl biraz daha iyiydi. Bu sene de verim iyi ama maliyetler yüksek. Tüccar patatesin yarısını alıyor, yarısını yerde bırakıyor. Çiftçi, bu yıl para kazanamaması nedeniyle gelecek yıl patates ekemeyecek. Tarlada kalan patatesi halkımıza dağıtıyoruz, halkımız tüketiyor ama biz de yaptığımız masrafın karşılığını almak istiyoruz" diye konuştu.

Tüccarın tarladan boyutu nedeniyle almadığı patatesin manavda 12 liraya satıldığına dikkat çeken Tonbul, bu nedenle tarlada kalan patatesi vatandaşlara ücretsiz verdiklerini sözlerine ekledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Ekonomi Tarım Yerel Yaşam Alaca

Mehmet Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu

Şimşek'ten istifa iddiaları için gündem yaratacak açıklama

 Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

Otopside tespit edilen detay Türkiye'yi ayağa kaldıracak

 Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi 'Katil, Nevzat' kararı almış

Sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi "katil" olarak onu seçmiş
Bakan Tekin'den 'Gazze' dersi yanıtı: Videonun üçte birinden daha az bir bölümde yer aldı

Okulun ilk günü işlenen ders infial yaratmıştı! Bakan Tekin canlı yayında yanıt verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrem Sak'ın babası öldü mü? İrem Sak'ın babasının hastalığı neydi? ÇANAKKALE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Yenice 17 Eylül elektrik kesintisi UEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ Telefona bakarken mazgala düştü! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) 17 EYLÜL HAVA DURUMU Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! #9928 ANKARA'DA ŞİŞKİN AY! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takımın kaptanı kim oldu? Kırmızı takım kaptanı kim oldu? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 17 Eylül Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 17 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? MasterChef İşkembeli Nohut tarifi! En güzel İşkembeli Nohut tarifi! İşkembeli Nohut tarifi nasıl yapılır? İşkembeli Nohut için malzemeler! MasterChef Kuzu Kapama tarifi! En güzel Kuzu Kapama tarifi! Kuzu Kapama tarifi nasıl yapılır? Kuzu Kapama için malzemeler!
title