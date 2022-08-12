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Çorum yerel haberi: Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

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Çorum yerel haberi: Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Çorum haberler: Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremle sallandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre merkez üssü Çorum'da yaşanan deprem, yerin 5,50kilometre altında meydana geldi.

Deprem sebebiyle ilk beirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem kent merkezinde kısa süreli hissedildi. - ÇORUM

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Deprem Çorum Yerel Haberler

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