Çorum Valisi Çalgan lise öğrencileri ile iftarda buluştu

Çorum'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği "İftarda Konuşalım Programı" çerçevesinde, lise öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği "İftarda Konuşalım Programı" çerçevesinde, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyonu'nda düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programı öncesi Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki bölümü öğrencileri müzik öğretmeni Orhan İba yönetiminde Türk Tasavvuf Musiki konseri verildi. Programa katılan Vali Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar birlikte iftar yaptıkları öğrencilerle sohbet etti.

"Size inanıyor, güveniyor ve sizi çok seviyoruz"

Öğrencilerden hedeflerini yüksek tutmalarını isteyen Çalgan, "Kendinizi iyi yetiştirin. Sizlerden istenen sadece çalışmanız ve başarılı olmanızdır. Ülkemiz, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine siz gençlerin sayesinde ulaşacaktır. Sevgili Gençler, Size inanıyor, güveniyor ve sizi çok seviyoruz" dedi.

"Sizlerle bir arada olmaktan, sizinle iftar yapmaktan çok mutluyum"

Öğrencilerin başarılarının kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Çalgan, "Sizlerin daha iyi yerlere geleceğinizi biliyor ve inanıyorum. İyi okullar kazandığınızda hayata daha iyi hazırlanmış olacaksınız. Okulunuz bir proje okulu ve sizler de sınav kazanarak buraya geldiniz. Potansiyeliniz yüksek. Bu potansiyeli işleyerek daha iyi yerlere geleceksiniz. Sizlerle bir arada olmaktan, sizinle iftar yapmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

İftar sonrası öğrenciler tarafından Vali Ali Çalgan'a tablo hediye edildi. - ÇORUM