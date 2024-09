Çorum Valisi Ali Çalgan, Şehrin Geleceği İçin Birlikte Çalışacaklarını Vurguladı

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum'un her alanda gelişmesi için toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek çalışacağını belirterek, "Çorum'un geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararname ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı'ndan Çorum Valiliği'ne atanan Vali Ali Çalgan, göreve başladı.

Vali Ali Çalgan için valilik binası bahçesinde karşılama töreni düzenlendi. Tören mangasını selamlayan Vali Çalgan, vali yardımcıları ve kurum müdürleriyle tanıştıktan sonra makamına geçerek basın toplantısı düzenledi.

"Bu görev beni onurlandıran bir görev ve sorumluluk" diyen Vali Çalgan, "Bu görevi bahşeden Allah'a sonsuz şükürler ediyorum. Bizi bu göreve layık gören tensip ve takdirleriyle bizi onurlandıran cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyorum. Sayın bakanımıza bize duydukları görevden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah beni bu göreve layık görenler, Çorumlulara ve rabbime mahcup olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Çorum'un kadim, tarihi, zengin ve Türkiye'nin her alanına müspet katkı sunan bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Çalgan, "Bu kadim bu tarihi şehirde hemşerilerime en iyi şekilde hizmet edebilmek için arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışacağız. Çorum, köklü tarihi, zengin kültürel mirasıyla ülkemizin çok önemli merkezlerinden birisi. Hititler' den Osmanlıya kadar bir çok medeniyete ev sahipliği yapan bu şehir Anadolu'nun kalbinde adeta bir tarih hazinesi olarak bulunmaktadır. Çorum sadece geçmişteki bu şöhretiyle değil bugünde tarımda, sanayide ülkemizin yükselen değerlerinden bir tanesidir. Buda bizim en çok memnun olduğumuz, mutlu olduğumuz geleceğe dair ümit var olduğumuz bir durum.

Bu potansiyeli daha ileri taşımak, Çorum'un kalkınmasına katkıda bulunmak bizler için en önemli sorumluluktur. Çorum 7 bin yıllık tarihi olan bir kent. Herkes taş üstüne taş koya koya bir düzeye getirdi. İnşallah bizimde yükseliş duvarında katkımız olacak. İnşallah görev sürem boyunca Çorum'un her alanda gelişmesi için hep birlikte toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek çalışacağım. Sokaktaki vatandaşımızdan yada Çorum dışında yaşayan tüm hemşerilerimizin katkılarından bahsediyorum" diye konuştu.

Şehrin sahip olduğu tarımsal üretim kapasitesini artırmak, sanayi yatırımlarını güçlendirmek, eğitim ve sağlıkta mevcudun üzerinde hizmet kalitesinin artırılması için gayret göstereceklerini dile getiren Vali Çalgan, daha iyi bir şehirde yaşamak, daha iyi bir gelecek için çevreye duyarlı projeler geliştirmeye geliştireceklerini kaydetti.

Çorum'un kardeşlik ve dayanışma kültürü ile öne çıkan bir şehir olduğunu anlatan Çalgan, "Her fikirden her akımdan insanın kardeşçe yaşadığı bir şehir. Bu yönüyle Türkiye'ye geçmişte çok büyük katkılar verdi. Bugünde Türkiye'nin güçlü yapısına katkıda bulunan bu şehrimiz bu güçlü birlikteliğimizi koruyarak, geliştirerek ileriye taşımak istiyoruz., Bunu şehrimiz ve ülkemiz için istiyoruz. Bu mantalite ile bu görev anlayışıyla inşallah şehrimizin her köşesine ulaşacağız. Gidilmedik yer bırakmayacağız. Hemşerilerimizle yakın işbirliği yapacağız ve sorunları mümkün olduğunca yerinde çözeceğiz" şeklinde konuşasını sürdürdü.

Çorum'un zengin bir tarım potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Çalgan, konuşmasında şunları kaydetti, "Birkaç tarım ürününde Türkiye'de ilk 5'e giren bir şehiriz. Bunu geliştirmek, merkezi hükümetin tarımsal destek anlamında verdiği katkıları en üst düzeyde şehrimize kazandırmak için çalışacağız. Sanayimizin durumu çok iyi. Bunu herkes kabul ediyor. Övgüyle bahsediyor. Çorum hakkında algının çok ötesinde bir yer olduğunu gelişmiş bir şehir olduğunu herkesten duydum ve çok mutlu oldum. Bu neden söyledim, sanayimizin çok iyi bir alt yapısı var. Özellikle KOBİ'lerin gelişmesi, şehrimize yeni yatırımların kazandırılması için yerli sanayicilerimizle işbirliği yaparak inşallah bir çıtayı daha yukarıya çıkaracağız. Turizmde inşallah yapacağımız tanıtımlarla Çorum'u vatandaşlarımızın sadece ziyaret ettiği bir yer olmaktan çıkarıp dünyadan gelen misafirlere de ev sahipliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Turizm potansiyelimizin çok altında istifade ettiğimizi düşünüyorum bunu ileriye taşıyacağız"

Çorumluların güvenini boşa çıkarmamak için var gücüyle çalışacağını vurgulayan Vali Çalgan, "Vatandaşlarımızın taleplerine hızlı ve etkin şekilde cevap verirken her zaman hukukun üstünlüğü adalet. Şeffaflık ve katılımcılık ilkelerini esas alacağız. Tüm hemşerilerimizin huzur içerisinde yaşaması için emniyet ve asayiş hizmetlerini en üst düzeyde tutacağız. Çorumlu hemşerilerimizin güvenini boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum., Kapımız her zaman sizlere açık olacaktır. Çorum'un geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu hedefe ulaşma yolunda hemşerilerimden dua, destek ve hoşgörü talep ediyorum. Bazı şeyler istediğimiz zamanda olabilecektir. Benden önce burada görev yapan tüm meslektaşlarımızı minnetle yad ediyorum. Bugün uğurladığımız Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah barağı onun bıraktığı yerden ileriye taşımaya çalışacağız" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - ÇORUM