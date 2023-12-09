Çorum'un Sungurlu ilçesinde trafik denetimi yapıldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri Ankara-Samsun karayolu üzerinde hız denetimi yaptı. Denetimlerde hız sınırına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, ceza yazılan sürücüler polis ekipleri tarafından kurallara uymaları konusunda uyarıldı. Uygulamaların aralıklarla devam edeceği bildirildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri Ankara-Samsun karayolu üzerinde hız denetimi yaptı.
Denetimlerde hız sınırına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, ceza yazılan sürücüler polis ekipleri tarafından kurallara uymaları konusunda uyarıldı.
Uygulamaların aralıklarla devam edeceği bildirildi. - ÇORUM