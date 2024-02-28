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Çorum'un Sungurlu ilçesinde Esnafın İhtiyaç Sahiplerine Yardım İçin Başlattığı Uygulama

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, cadde esnafı örnek bir davranışa imza attı. Esnaf dükkanının önünde dolap hazırlayarak üzerine 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' notunu yazdı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, cadde esnafı örnek bir davranışa imza attı. Esnaf dükkanının önünde dolap hazırlayarak üzerine 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' notunu yazdı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi esnafı, iş yerinin önündeki bir dolabı ihtiyaç sahiplerine tahsis etti. Dolabın üzerine "imkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" yazısı asıldı.

Cadde esnafı, "Ekonomik durumu iyi olmayan veya her ne sebeple olursa olsun ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla böyle bir uygulama başlattık. Durumu iyi olmayan ya da ihtiyacı olanlar hiç çekinmeden bu dolaptan ihtiyaçlarını karşılayabilirler, alıp gidebilirler. Durumu iyi olan vatandaşlarımız da buraya ellerinden gelen katkıyı sağlayabilirler" ifadelerini kullandılar. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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