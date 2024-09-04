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Çorum'un Sungurlu ilçesinde eski okul binası köy halkının kullanımına açıldı

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Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Tuğcu köyünde bulunan eski okul binası, köy halkının müşterek ihtiyaçları ve sosyal faaliyetlerinde kullanabilmesi için bakım ve onarımı yapılarak kullanıma hazır hale getirildi. İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, köy ziyaretleri kapsamında Tuğcu köyünü ziyaret ederek, eski okul binasını inceledi ve emeği geçen vatandaşlara ve muhtara teşekkür etti.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Tuğcu köyünde bulunan eski okul binasının, köy halkının müşterek ihtiyaçları ve sosyal faaliyetlerinde kullanabilmesi için, bakım ve onarımı yapılarak kullanıma hazır hale getirildi.

İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, köy ziyaretleri kapsamında Tuğcu köyünü ziyaret ederek, Sungurlu Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ve köy halkının işbirliği ile bakım ve onarımı yapılan eski okul binasını inceledi. Kaymakam Köksal, emeği geçen vatandaşlara ve muhtara teşekkür etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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