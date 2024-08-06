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Çorum'un Alaca ilçesine yeni müftü atandı

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Çorum'un Alaca ilçesine atanan İsmail Karadavut, görevine başladı. Karadavut, Alaca'ya güzel işler yapmak için geldiğini ifade etti.

Çorum'un Alaca ilçesine müftü olarak atanan İsmail Karadavut, yeni görevine başladı.

Alaca'ya müftü olarak atanan İsmail Karadavut, görevine başladı. Müftülük girişinde personeli tarafından karşılanan Karadavut, Alaca'ya güzel işler yapmak için geldiğini ifade etti.

1971 Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dünyaya gelen İsmail Karadavut, ilkokulu Kadışehri'nde bitirdikten sonra ortaokul ve lise eğitimimi Yozgat İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2002 yılında mezun oldu. Aynı yıl Kayseri İhtisas Eğitim Merkezinde ihtisas eğitimine başlayarak 2005 yılında bitirdi. Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında, Kelam alanında, Sadrüşşeria'nın "Akıl Anlayışı" tezi ile 2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde 1992 yılında imam hatip olarak göreve başladı. 1998 yılından 2005 yılına kadar Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde imam hatipliğe devam etti. İhtisas eğitimini tamamlamasının ardından Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine Vaiz olarak atandı. 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı müftülük sınavını kazanarak Ağrı'nın Diyadin ilçesine ilçe müftüsü olarak atandı. 2007-2013 yılları arasında Yozgat Aydıncık İlçe Müftülüğü görevinde bulundu. 2013-2020 yılları arası ise Yozgat İl Müftü Yardımcılığı görevinde bulundu. 2020-2024 yılları arasında Nevşehir Ürgüp İlçe Müftülüğü görevinde bulundu. 05.08.2024 tarihinde Alaca İlçe Müftüsü olarak göreve başlayan İsmail Karadavut, evli ve 4 çocuk babasıdır. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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