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Çorum'un Alaca ilçesinde 800 yıllık kandil bulundu

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Çorum'un Alaca ilçesinde yürütülen Kalehisar kazı çalışmalarında 800 yıllık bir kandil bulundu. Kandil, Anadolu Selçuklu dönemine ait ve aydınlatma aracı olarak kullanılıyor.

Çorum'un Alaca ilçesin yürütülen Kalehisar kazı çalışmalarında 800 yıllık kandil bulundu.

Anadolu Selçuklu döneminin önemli kentlerinden birisi olan, Alaca ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde bulunan Kalehisar ören yerinde arkeolojik çalışmalar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Doç. Mustafa Kemal Şahin başkanlığında devam ediyor. Sağlam bir şekilde bulunan ve aydınlatma aracı olarak kullanılan kandil toprak ve sırlı bir yapıdan oluşuyor.

Kalehisar Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin, 2021 yılında yapılan kazılarda sağlam bir kandil örneğine rastladıklarını belirterek, "Kandil aydınlatma aracı olarak kullanılıyor. Topraktan ve içi sırlı. Benzer örnekleri Kudaabad Sarayı'nda çıktı. Konya Karatay Medresesinde örnekleri sergileniyor. Birebir aynısı olanlar var. Bu yönüyle çok önemli. Ankara'da kale civarında yapılan kazılarda yarım kandil bulundu. Oda burada bulunan kandilin benzeri. Burada bulunan bir kandil örneği dahi çok şeyleri anlamamızı sağladı" dedi.

Çorum Müzesi'nde yer alan 1.Alaadin Keykubat dönemine ait kitabe hakkında da açıklamada bulunan Doç. Dr. Kemal Şahin, "Kitabe bize 1.Alaadin Keykubat veriyor. Dönem içerisinde 1.Alaadin Keykubat vizyonu en iyi olan sultanlardan birisidir. Zehirlenerek öldürülmeseydi belki bir Moğol saldırısı olmayacaktı. Belki Anadolu Selçuklu Devleti daha uzun süre yaşacaktı. Ama Anadolu Selçuklularını anlayabilmek içinde 1.Alaadin Keykubat dönemini çok iyi bilmek gerekiyor. Bu dönem içerisinde çok büyük bir yapılaşma var. Çünkü 1218 ila 1238 yılları çok önemli. Erken dönem yapıları dediğimiz süreçte 12. Yüzyılın sonu 13. Yüzyılın başlarında Anadolu'daki yerel geleneklerin etkileriyle oluşan bir sanatsal anlayış var. Ama 1224'ten sonra kuralların konulduğu geniş yapılar yapılıyor. Bu bağlama düşündüğümüzde 1.Alaadin Keykubat dönemi her yönüyle çok önemli. Bunun için daha geniş bulgulara ihtiyaç var. Kalehisar'ın bunu sağlayabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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