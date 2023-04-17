Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği, AKP Çorum İl Başkanı'na Saldırı İddiasıyla Tutuklanan 3 Muhtarın Salıverilmesini İstedi

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Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği'ne kayıtlı 120 muhtar, AKP İl Başkanı Murat Günay'a saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan üç muhtarın salıverilmesi çağrısı yaptı. Dernek Başkan Yardımcısı Cemil Aslıhak yaptığı açıklamada, muhtarların üzerlere atılı suçu işlediklerine inanmadıklarını belirterek bir an önce üç muhtarın tutukluluğuna son verilmesini istedi.

Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği"ne kayıtlı 120 muhtar adına Dernek Başkan Yardımcısı Cemil Aslıhak bir açıklama yaptı. Aslıhak, AKP İl Başkanı Murat Günay'a saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 3 muhtarın salıverilmesini isteyen Aslıhak şunları söyledi:

"İTİŞ KAKIŞ OLMUŞ OLABİLİR, TUTUKLAMAYA GEREK YOK"

"Arkadaşlarımız tutuklu vaziyette bunlarla ilgili şunları söylemek istiyorum bugüne kadar dernek başkanımız Zeki Oral, Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok ve üyemiz Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli hakkında basında haberler çıkmıştır. Bu haberler tek yanlı haberlerdi. Bir muhtarlar arkadaşlarımızın yağma suçunu işlediğine inanmıyoruz, taraflar arasında birtakım nedenlerden dolayı itiş kakış olmuş olabilir bu durum arkadaşlarımızın tutuklamasını gerektiğine inanmıyoruz. Çorum'da bulunan muhtarlar olarak acilen haksızlığın giderilmesini bekliyoruz. Biz kavga, tartışma, çatışmadan yana değiliz. Herkes işlediği suçun cezasını çeker bir suç unsuru varsa, suç yoksa cezasının da olmaması gerekir. Arkadaşlarımızın bir an önce görevlerine dönmesini bekliyoruz."

"YAĞMA SUÇUNUN TARAFI DEĞİLİZ DİYORLAR"

Tutuklu bulunan muhtarlar Zeki Oral, Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok ve Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli'in ailelerinin isteği ile Çorum L Tipi cezaevinde tutuklu muhtarlarla görüşen Avukat Ahmet Özdel de muhtarlarla tek tek konuştuğunu belirterek, hepsinin de üzerlerine atılı bulunan suçu işlemediklerini ve kabul etmediklerini söyledi. Muhtarların, kimsenin parasını, malını ya da yardım çekini çalma teşebbüsünde bulunmadıklarını ifade ettiklerini belirten Avukat Ahmet Özdel şunları söyledi:

"Derneğin ve tutuklu muhtarların yakınlarının talebi üzerine L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gittik, tutuklu arkadaşlar Zeki Oral, Fatih Yılmaz, Saffet Erdemli ve Ünal Bozok'la birebir görüştüm. Onların yazılı beyanlarını aldım bu beyanları Çorum kamuoyuna aktarmak istiyorum. Bu 3 muhtarımız şunu kesinlikle kabul etmiyorlar biz asla bir yağma suçunun tarafı değiliz asla bir hiçbir kimsenin ne malını ne mülkünü ne parasını ne yardım kartını çalmadık çalma teşebbüsü etmedik bölme bir olayın da tarafı olmadık demektedirler. İlk görüşmeyi Zeki Oral'la yaptık. Zeki Oral, 'Ben Ak Parti İl Başkanı Murat Günay'la her yıl Ak Parti'nin, CHP ve diğer siyasi partilerin her yıl yardım çekleri olur. İlçe başkanı bana bu yardım çeklerini verir ben de üyelere dağıtırım. Bu sene de yardım çeklerini almak için Ak Parti İl Merkezi'ni aradım ilçe başkanı ile de görüştüm çeklerin il başkanında olduğunu 200 çekin bana verileceğini söyledi. Bunun üzerine il başkanını aradım. İl başkanı 200 çek vermeyeceğini 20 tane vereceğini söyledi. Ben de geri döndüm benim 200 muhtar arkadaşım var bunu nasıl paylaştırırım dedim bu görüşme bitti. Ben il başkanı ile yaptığım görüşmeyi ne Saffet Erdemli'ye ne Ünal Bozok'a ne de o gün benimle çay içen Fatih Yılmaz'a anlattım. Bunların hiçbirinin yardım çeklerinden bilgisi yoktur' dedi.

"TUTUKLANMAKLA RENCİDE EDİLDİK"

Ünal Bozok ise, 'o gün akşam çay içtik tesadüf il başkanı ile karşılaştım aramızdaki başka bir husumetten dolayı indim konuşmaya başladım ama ben asla yardım çeki istemedim çeki vereceksin denmedi. Yardım çekleri ile ilgili konuşmadık, konuştuğumuz mevzu başka konudur. Saffet Erdemli de akşam üzeri bir tartışmanın içerisine girildiğini, tartışmada insanların söylediği sözlerin dışında bir şey söylenmediğini beyan ediyor. Olayın gerçekleşmesinin üzerinden günler geçtikten sonra şikayet adliyeye aksediyor ama öncesinde basına servis ediliyor. Birtakım insanlar sosyal medya hesabında paylaşımlar yapıyor. Bu paylaşımlar Zeki Oral ve arkadaşlarının zor durumda kalmasına neden oluyor. Bir komplo varsa görevden alınan 3 muhtara yapılan komplodur. Muhtarlar 'adalet istiyoruz' diyorlar. Suçumuz varsa cezasını çekmeye hazırız. Biz yağma suçu işlemedik. Teşebbüs etmedik. AK Parti İl Başkanı'ndan yardım çeki istemedik. Kimse başkasına yardım yapacağım diye suç işlemez. Bunları kamuoyunun bilmesi lazım. Bu üç muhtarın acil talebi şudur. Biz çiftçiyiz ailemizi geçindirmekle sorumluyuz. Onlarca dönüm arazimiz var. Tarımsal faaliyette yapıyoruz zaten tutuklanmakla rencide edildik. Toplum içinde küçük düşürüldük bundan sonra tutuklu kalmamız çocuklarımızın mağdur olmasına ailemizin mağdur olmasına sebep olacaktır. Kamuoyunun bunu takdir etmesi lazım.

"ADALETİN GELMESİ İÇİN ÇABA HARCAMALIYIZ"

Yani acilen arkadaşlarınıza sahip çıkmanız lazım. Adaletin herkes için olduğunu toplumun bilmesi lazım. İnsanların suçlu yaftası ile tutuklanıp cezaevine atılması kabul edilir bir durum değildir bu hele hele üç muhtarın günler sonrası bir şikayetle tutuklaması kabul edilebilir bir durum değildir. Biz adaletin yerine gelmesi için çaba harcamalıyız kamuoyunun bunu böyle bilmesi lazım. Aksi halde her türlü yafta her türlü komplo adalet kullanılarak meşrulaştırılmış sayılabilir. Ben de bir avukat olarak bu adaletin tez elden tecelli etmesi taraftarıyım. Arkadaşlarınıza sahip çıkması lazım, tutuklattıran siyasi iradeye arkadaşlarınıza sahip çıktığınızı göstereniz lazım aksi halde bu devam eder."

NE OLMUŞTU?

AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay, 29 Mart gece saatlerinde il başkanlığı binasından çıkıp evine gittiği sırada 3 köy muhtarı tarafından yolu kesilerek darp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Günay, Ramazan nedeniyle partiden ihtiyaç sahipleri için gönderilen 500 liralık yardım kartlarını muhtarların kendisinden zorla almak istediklerini ileri sürmüş, üç muhtar da şikayet üzerine tutuklanmıştı.