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Çorum İş İnsanları Platformu, Antalya İl Müftüsü ile Sosyal Projeleri Görüştü

Çorum İş İnsanları Platformu, Antalya İl Müftüsü ile Sosyal Projeleri Görüştü
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Çorum İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'yı ziyaret ederek sosyal sorumluluk projeleri hakkında istişarede bulundu.

Çorum İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ve yönetim kurulu üyeleri Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'yı ziyaret ederek hayata geçirilecek sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüştü.

Çorum İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş, Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette hem iş dünyası, hem de toplumsal konular üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Bölgesel iş birlikleri, dini hizmetlerin topluma katkıları ve sosyal sorumluluk projeleri gibi önemli konuların ele alındığı ziyarette Halil Güvenbaş, iş dünyasında dini değerlere saygılı bir yaklaşım sergileyerek, toplum yararına yapılacak ortak çalışmaların önemine vurgu yaptı. Nazif Fethi Yalçınkaya da toplumun farklı kesimleriyle iş birliği içinde olmanın, dini hizmetlerin daha etkili bir şekilde yayılmasını sağlayacağını belirtti. Çorum İş İnsanları Platformu Başkanı, ziyaretin yeni iş birliklerinin kapılarını aralayarak ilerleyen dönemde toplum yararına projelere imza atılmasını temenni etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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