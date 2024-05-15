Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Özel Çocuklarla Müzik Eşliğinde Oynadı

Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, ziyaret ettiği Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel çocuklarla müzik eşliğinde oynadı.

Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve eşi Figen Pehlivan, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Deniz Dağdelen ve polislerle Engelliler Haftası nedeniyle toplumda engelli bireylere karşı daha duyarlı ve anlayışlı olunması ve farkındalık oluşturmak amacıyla 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Sınıfları ziyaret eden Pehlivan çiftçi, özel öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Çocuklara boyama kitabı ve hediyeler dağıtan Pehlivan, daha sonra konferans salonunda düzenlenen eğlence programına katıldı.

Çocukların gönüllerince eğlendiği eğlence programı renkli görüntülere sahne oldu. Programda özel bireylerden gelen oyun isteğini geri çevirmeyen Pehlivan, çocuklarla müzik eşliğinde oynadı.

Engelliler Haftası nedeniyle toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, "Okulumuzda çok güzel çalışmalar yapılıyor. Ailelere büyük destek veriliyor. Engellerin aşılması noktasında emniyet teşkilatı olarak bir nebzede olsa katkıda bulunabilirsek mutlu oluruz. Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor" dedi. - ÇORUM