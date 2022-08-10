Çorum haberleri | Çocuklar için PonyClup Çorum'a geliyor Çorum haberler: Çorum Belediyesi, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) işbirliğinde PonyClub'ı Çorum'a getiriyor. Çorum Belediyesi, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) işbirliğinde PonyClub'ı Çorum'a getiriyor. Çocuklara küçük yaşta at sevgisini aşılamak amacıyla PonyClub'ı Çorum'a getireceklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Belediyemizin ev sahipliğinde organize edilen etkinliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi. Veteriner İşleri Müdürlüğünde14-15 Ağustos tarihlerinde saat: 14: 00-18: 00 arası gerçekleşecek etkinliğin 4-14 yaş grubu çocuklara hizmet vereceğini belirten Çöplü, "Günlük yaklaşık 300-350 kişilik kontenjan bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi almak isteyen hemşehrilerimiz 0364 2216367 numaralı telefonu arayabilirler" diye konuştu. - ÇORUM İhlas Haber Ajansı / Yerel Türkiye Jokey Kulübü Çorum Yerel Haberler

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