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Çorum haberi | Kargı Kaymakamlığı'na vekaleten Taha Soydaş atandı

Yerel Haberler

Çorum haberi | Kargı Kaymakamlığı'na vekaleten Taha Soydaş atandı

Çorum haber: İçişleri Bakanlığı'nca Kargı Kaymakam Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Taha Soydaş, yeni görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı'nca Kargı Kaymakam Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Taha Soydaş, yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Şanlıurfa Vali Yardımcılığına atanan Kaymakam Abdulhamid Uyar'ın 22.08.2022 tarihinde Kargı'daki görevinden ayrılmasının ardından Kargı Kaymakam vekilliğine Taha Soydaş getirildi.

Taha Soydaş kimdir

1994 yılında Batman'da dünyaya gelen Taha Soydaş, asker çocuğu olmasından dolayı ilk, orta ve lise eğitimini farklı şehirlerde tamamladı.

2017 yılında Kırıkkale'de üniversite eğitimi alarak hukuk alanından mezun oldu. 2-3 yıl avukatlık yapan ve stajını tamamladıktan sonra Kastamonu Jandarmada disiplin subayı olarak askerlik görevini yerine getiren Taha Soydaş, daha sonra Kaymakamlık sınavlarına girerek, elde ettiği başarı ile Kaymakam oldu. Sungurlu ve Mersin Akdeniz'de Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk'un yanında Kaymakam refikliği yapan Taha Soydaş, ilk görev yeri olarak Çorum'un Kargı İlçesi'ne Kaymakam vekilli olarak atandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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