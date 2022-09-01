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Çorum haberi... Çorum'da Kontrplak Üretimi Yapan Fabrikada Yangın

Yerel Haberler

Çorum haber: Kontrplak üretimi yapan Çorum-Ankara karayolu üzerindeki bir kereste fabrikasının kazan bölümünde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle tesis bahçesinde bulunan hammadde bölümüne sıçradı. Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.

ERKAN KARACA

Kontrplak üretimi yapan Çorum- Ankara karayolu üzerindeki bir kereste fabrikasının kazan bölümünde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle tesis bahçesinde bulunan hammadde bölümüne sıçradı. Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.

Çorum-Ankara karayolu üzerinde bulunan ve kontrplak üretimi yapan bir kereste fabrikasında bugün yangın çıktı. Yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangın kısa sürede büyürken, Çorum Belediyesi'ne ait vidanjörler de itfaiye ekiplerine destek verdi. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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