Çorum haberi! Çorum Belediye Meclisi Toplantısında Yeni Hizmet Binası İçin Ek Borçlanma Talebi Tartışma Yarattı

Çorum haberine göre Çorum Belediye Meclisi toplantısında, yapımı süren yeni belediye hizmet binası için ek 60 milyon liralık borçlanma talebi tartışma yarattı. CHP’li Belediye Meclis üyesi Nazik Bulut, daha önce 15 milyon liralık bir borçlanma yapıldığını belirterek “Bu maliyetin 15 milyondan 60 milyona çıkmasının sorumlusu sizlersiniz” dedi. AKP’li Başkanvekili İsmail Bölükbaş’ın Bulut’a dalga geçer şekilde “Petrol kuyularımız kuruduğu için petrolü çıkaramadık ondan öyle oldu” demesi dikkat çekti.

Çorum Belediye Meclisi toplantısında, yapımı süren yeni belediye hizmet binası için ek 60 milyon liralık borçlanma talebi tartışma yarattı. CHP'li Belediye Meclis üyesi Nazik Bulut, daha önce 15 milyon liralık bir borçlanma yapıldığını belirterek "Bu maliyetin 15 milyondan 60 milyona çıkmasının sorumlusu sizlersiniz" dedi. AKP'li Başkanvekili İsmail Bölükbaş'ın Bulut'a dalga geçer şekilde "Petrol kuyularımız kuruduğu için petrolü çıkaramadık ondan öyle oldu" demesi dikkat çekti.

Çorum Belediye Meclisi toplantısında, yeni belediye hizmet binasının kalan bölümünün tamamlanması amacıyla belediye başkanına İller Bankası'na borçlanma yetkisi verilmesi görüşüldü.

"15 MİLYONDAN, 60 MİLYONA ÇIKMASININ SORUMLUSU SİZLERSİNİZ"

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, "Yeni belediye hizmet binası işi müteahhit firma tarafından durdurulduğunda, işin yüzde 70'inin tamamlandığı söylenmişti. 25 Temmuz 2019 tarihinde meclisten yine 15 milyonluk yüzde 30'luk kısmın tamamlanması için bir kredi önümüze geldi. Burada oylanarak geçmişti. 15 milyona tamamlanıyordu, şu anda burada 60 milyonları konuşuyoruz. Enflasyon almış başını gidiyor, maliyet toplam 4 katına çıkmış. Bu maliyetin 15 milyondan, 60 milyona çıkmasının sorumlusu sizlersiniz" diye konuştu.

CHP'li Meclis Üyesi Bulut daha sonra; yeni belediye binasının tamamlanması için daha önce 15 milyon lira ayrıldığını ancak bu rakamın nasıl olup da 60 milyon liraya çıktığının açıklanmasını istedi.

"PETROL KUYULARIMIZ KURUDUĞU İÇİN PETROLÜ ÇIKARAMADIK"

AKP'li Belediye Meclis üyesi ve Başkanvekili İsmail Bölükbaş, "Binanın metruk halde kalmasını mı istiyorsunuz? Petrol kuyularımız kuruduğu için petrolü çıkaramadık ondan öyle oldu" dedi.

DAHA ÖNCEKİ SÖZLERİ DE GÜNDEM OLMUŞTU

İsmail Bölükbaş, daha önce de bir meclis toplantısını yönettiği sırada mikrofonun açık kaldığını fark etmeyerek "Neyin ne olacağı belli değil, ben devletten iş almam mesela" sözleriyle gündeme gelmişti.

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