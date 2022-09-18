Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum haber! Sungurlu Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı

Yerel Haberler

Çorum haber! Sungurlu Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı

Çorum haberi: Sungurlu Ticaret Borsası üyeleri seçimlerinin 1 Ekim 2022 Cumartesi yapılacağını açıklandı.

Sungurlu Ticaret Borsası üyeleri seçimlerinin 1 Ekim 2022 Cumartesi yapılacağını açıklandı.

Sungurlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürbüz, Meclis üyeleri seçiminin 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacağını, 8 Ekim 2022 Cumartesi günü ise Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Disiplin Kurulu üyeleri seçimin yapılacağını belirtti. Mustafa Kürbüz başkanlığında Yönetim Kurulu üyeleri ve Metin Şahin başkanlığında Meclis üyeleri ile gerçekleştirilen ortak toplantıda, organ üyelerine görevleri süresince Ticaret Borsasına verdikleri hizmetlerden dolayı iki başkan da teşekkür etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürbüz, yapılacak seçimin ilçemize, Ticaret Borsasına hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak bu tür kamu kurumlarının hizmet odaklı, adaletli, liyakatlı ve halis niyetli kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğini ifade etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sungurlu Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title