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Çorum haber! Çorum'daki ibadethaneler gül suyu ile temizleniyor

Yerel Haberler

Çorum haber! Çorum'daki ibadethaneler gül suyu ile temizleniyor

Çorum haberleri: Çorum Belediyesi, cami, mescit, Kur'an kursları, park bahçelerdeki mescitler, türbelerin temizliğini yıl boyu sürdürüyor.

Çorum Belediyesi, cami, mescit, Kur'an kursları, park bahçelerdeki mescitler, türbelerin temizliğini yıl boyu sürdürüyor. Belirli aralıklarla yapılan temizliklerle ibadethaneler gül kokularıyla yıkanıyor.

Çorum genelindeki cami, mescit, Kur'an kursları ve türbelerin temizliğini Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle yıl boyu sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptıkları çalışmalarla Çorum halkının duasına talip olduklarını vurguladı.

Başkan Aşgın, "Temizlikte adından sıkça söz ettiren şehrimizin ibadethanelerinin de tertemiz olması için çalışıyoruz. Cami, mescit, Kur'an kursu, türbe gibi toplamda 162 yeri temizliyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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