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Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Huzur Uygulamasına Katıldı

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Huzur Uygulamasına Katıldı
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Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, huzur uygulaması kapsamında kontrol noktalarını denetleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Suç ve suçlularla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, il genelindeki huzur uygulamasına katıldı.

Kontrol noktalarını denetleyen İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, daha sonra Müdür Yardımcısı Mete Bayrak ve şube müdürleri ile birlikte vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Rüstem Eren Parkı'nda karşılaştığı vatandaşlarla konuşan Pehlivan, kentteki huzurun devam etmesi için denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Hürriyet Meydanı'nda karşılarında Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ı gören üniversite öğrencileri, uygulamalardan memnun olduklarının altını çizerek, emniyet teşkilatına teşekkür etti. Pehlivan ile bir süre daha sohbet eden öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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