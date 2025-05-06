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Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: 9 Yaralı

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Çorum'daki bir un fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) - Çorum'da bir un fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere patlamada yaralanan 9 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Çorum'da bir un fabrikasında üretim esnasında basınçlı sıcak havanın bulunduğu hortum bölümündeki yerin tıkanması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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