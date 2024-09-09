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Çorum'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve eşi toprağa verildi

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Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kahraman Kudu ve eşi Filiz Kudu, memleketlerinde toprağa verildi. Kazada yaralanan çocukları ise cenazeye katılarak babalarıyla vedalaştı.

Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kahraman Kudu memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi. Kudu'nun aynı kazada hayatını kaybeden eşi de memleketinde toprağa verildi.

Çorum'da aracıyla Ankara-Samsun karayolu üzerinde kaza yapan 51 yaşındaki polis memuru Kahraman ve araçta bulunan kadın eşi Filiz Kudu (46) hayatını kaybetti. Araçta bulunan çocukları Elif Su (8) ve Berrin Su da yaralandı.

Filiz Kudu memleketi Eskişehir'de toprağa verilirken polis memuru Kahraman Kudu için Zonguldak'ın merkeze bağlı İnağzo Mahallesi camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Vali Yardımcısı Muammer Bakcı, emniyet mensupları, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Kahraman Kudu, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında toprağa verildi.

Tabutu başında 'baba' diye gözyaşı döktüler.

Kudu'nun naaşının camii avlusuna geldiği sırada göz yaşları sel oldu. Kazada yaralanan Elif Su (8) ile Berrin Su Kudu (6) cenazeye katılarak babalarıyla vedalaştı. Berrin Su ve Elif Su babalarının fotoğrafını öperek, 'Babam' diyerek ağladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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