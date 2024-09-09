Üye Girişi
Haberler

Çorum'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybeden polis memuru Filiz Kudu, memleketi Eskişehir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybeden 46 yaşındaki polis memuru Filiz Kudu, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kahraman Kudu (51) idaresindeki 55 AKY 625 plakalı otomobil, yol kenarındaki rögar kapağına çarparak devrildi. Kazada Giresun Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Kahraman Kudu (51) ile eşi Filiz Kudu hayatını kaybederken, çocukları Elif Su (8) ile Berin Su (8) kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Giresun Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Filiz Kudu'nun cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Eskişehir'e getirildi. Eskişehir'in Alpu ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası Filiz Kudu son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kudu'nun Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli meslektaşları ile yakınları katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sungurlu Güncel trafik Yerel Yaşam Polis Çorum Polis

Erdoğan'dan Kabine sonrası 'Kılıçlı yemin' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok sert, "kılıçlı yemin" çıkışı

 Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı ile ilgili yeni karar

 Didem Arslan Yılmaz: Narin anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette gördüğü için öldürülmüş

Narin, bilmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürülmüş
Gizli tanığın her söylediği kan donduran cinsten! Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış

Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İsrail İtalya maçı hangi kanalda? İsrail İtalya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha hangi kanalda yayınlanacak? Fransa Belçika maçı hangi kanalda? Fransa Belçika maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Sergio Ramos Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Sergio Ramos'u alacak mı? Güney Kıbrıs Kosova maçı CANLI izle! (FULL HD) Güney Kıbrıs Kosova maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Kosova maçı hangi kanalda? Güney Kıbrıs Kosova maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Çağlar Söyüncü neden yok, sakatlandı mı? Çağlar Söyüncü kaç maç yok, ne zaman dönecek? Türkiye İzlanda hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Türkiye İzlanda maçı nerede, hangi statta, hangi şehirde oynanacak? İzlanda nerede, Avrupa'da mı? İzlanda'nın haritada konumu nedir? Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek?
title