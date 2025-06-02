Çorum'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.H.Y. idaresindeki 34 FSJ 32 plakalı otomobil ile Ö.K. yönetimindeki 19 LK 169 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada F.H.Y. idaresindeki araçta yolcu olarak bulunan S.N.Y. yaralandı. Kazayı ögen çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - Yerel
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