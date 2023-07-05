Çorum'da TOKİ Evleri 6 Yıldır Teslim Edilmeyen Vatandaşlar: Milletvekilleri Seçimden Önce Söz Verdi. Şimdi Hiç Kimse İlgilenmiyor

Çorum'da altı yıldır yapımı tamamlanmadığı için TOKİ’den konutlarını teslim alamayan hak sahipleri eylem yaptı. İnşaat alanında toplanan hak sahibi yaklaşık 150 kişi konutlarının tamamlanarak teslim edilmesini istedi. Eyleme katılan İbrahim Akveren, "Yani milletvekilleri seçimden önce hepsi söz verdi. Boy boy resimler çektirdiler buraları gezdiler. Şimdi hiç kimse ilgilenmiyor. Cumhurbaşkanı falan geldiğinde buraları süslüyorlar. Cumhurbaşkanı havadan dolaşıyor görüyor ve 'TOKİ yapıyoruz' diyor ve gerisiyle ilgilenmiyorlar. Yani yıllardır bu böyle. Evi artık teslim etsinler, yazık. Yoksa evler kendi halinde çürüyecek, harabe olacak" dedi.

ERKAN KARACA

Çorum'da altı yıldır yapımı tamamlanmadığı için TOKİ'den konutlarını teslim alamayan hak sahipleri eylem yaptı. İnşaat alanında toplanan hak sahibi yaklaşık 150 kişi konutlarının tamamlanarak teslim edilmesini istedi. Eyleme katılan İbrahim Akveren, "Yani milletvekilleri seçimden önce hepsi söz verdi. Boy boy resimler çektirdiler buraları gezdiler. Şimdi hiç kimse ilgilenmiyor. Cumhurbaşkanı falan geldiğinde buraları süslüyorlar. Cumhurbaşkanı havadan dolaşıyor görüyor ve 'TOKİ yapıyoruz' diyor ve gerisiyle ilgilenmiyorlar. Yani yıllardır bu böyle. Evi artık teslim etsinler, yazık. Yoksa evler kendi halinde çürüyecek, harabe olacak" dedi.

Çorum Slimkent'te 6 yıldır yapımı devam eden ve hak sahiplerine bir türlü teslim edilemeyen konutlar için, hak sahipleri inşaat önünde eylem yaparak tepkilerini dile getirdi. Eyleme Katılan Şaban Tetik, "AKP Yusuf Ahlatcı milletvekilimiz söz verdi, temmuz ayında teslim edilecek diye. Aynı şekilde biz de bekliyoruz yani. Temmuz ayında olmazsa da hiç olmazsa ağustos ayında olsun. Yani bu geri kalan çevre düzenlemesi önümüzdeki günlerde de yapılır. Yani biz kirada oturuyoruz şimdi ev sahiplerimiz çok zam yaptı" diye konuştu.

"BU AY EVE ÇIKMAZSAM ÇADIR KURACAĞIM"

Eyleme katılan Melek Başkaya şunları söyledi:

"6 senedir bekliyorum. Geçen gün köye gittim geldim. Ev sahibi elektriğimi, suyumu doğal gazımı hepsini kesmiş. Vallahi bir hafta uğraştım, 2 bin 500 lira para harcadım zorla açtırdım ama ben dün yine yazdım, 'hani bizim evler' diye. 'Şu gün teslim edeceğiz' diyorlar 'bugün teslim edeceğiz' diyorlar teslim etmiyorlar. Ben parasını yatırmışım peşinatını taksitini de. Ben buraya kaydolalı 6 yıl oldu. Peşinatını yatıralı da 3 sene oldu. Zemin kat 1 numara hiçbir şey demediler. Bana 10 tane kağıt imzalattı banka. Dosyalarımı verdim parasını yatırdım. Kredi çekip yatırdım. Kredi borcumu daha ödemedim. Para hala ödüyorum. Daha benim ev teslim olacak. Ev sahibi ile ben her gün kavgalıyım. Bu ay çıkmazsam çadır kuracağım."

93 yaşındaki Sultan Sonkaya'nın yakınları olduğunu söyleyen vatandaş, "Annem 93 yaşında, annem o yüzden hasta düşüyor. Aklına geldikçe durmadan hastalanıyor acile götürüyoruz. Kadın dışarıda kaldı. Eşyaları hep toplandı" dedi.

"EVLER ÇÜRÜYECEK, HARABE OLACAK"

Eyleme katılan diğer bir vatandaş, İbrahim Akveren ise şunları söyledi:

"Ben yıllardır TOKİ'ye de yazıyorum CİMER'e de yazıyorum. Hepsinden bazen yüzde 79 tamamlandı bazen yüzde 84 tamamlandı gelen cevap. Bir de teslime hazırlık. Geçen yine yazdım yüzde 84 oldu teslime hazırlıkta. Yani milletvekilleri seçimden önce hepsi söz verdi. Basında da çıktı. Boy boy resimler çektirdiler buraları gezdiler. Şimdi hiç kimse ilgilenmiyor. Cumhurbaşkanı falan geldiğinde buraları süslüyorlar. Cumhurbaşkanı havadan dolaşıyor görüyor ve 'TOKİ yapıyoruz' diyor ve gerisiyle ilgilenmiyorlar. Yani yıllardır bu böyle. Evi artık teslim etsinler, yazık. Yoksa evler kendi halinde çürüyecek harabe olacak."

"EVLER ESKİDİ BİZ EVLERE TAŞINAMADIK"

Satı Baykal da "Evlerimizi bizim kaç sene oldu, 9 sene oldu daha verecekler. Evler eskidi biz evimize taşınamadık. Hep mağduruz. Her şeyimi aldım, ortada kaldım. Niye vermiyorlar, versinler de kıyıyı köşeyi yapacaklarsa sonra yapsınlar. Bizim evimizi versinler yeter ki, yerleşelim içine. Biz ölünce mi verecekler. Gelmişiz kaç yaşımıza biraz da yaşayalım ne var" şeklinde konuştu.

Sadık Uysal ise, Slimkent'ten aldıkları evleri 280 bin TL değer ile aldıklarını yüzdelerini bankaya yatırdıklarını belirterek şunları söyledi:

"Acaba bu şimdi 280 bin liradan mı teslim edilecek burası bize yoksa 400, 500, 600 bin liradan mı? Biz bunu da bildiğimiz yok, hiçbir şey bildiğimiz yok, 280 bin lira yüzdesini yatırdık. Bir sene önce ama buraya geliyoruz, soruyoruz hiçbir şey bilen yok. Evleri göstermiyorlar. Gidelim bakalım vatandaş dolap yaptıracak, vatandaş bir şey yaptıracak, bir şeyler alacak, yeter kardeşim bu kadar. Nisan ayının 19'u dediler, temmuz ayı geldi. Yani hesabını da bildiğimiz yok. Bugün gelecek 4 bin lira diyecek, ben emekliyim 8 buçuk lira para alıyorum. Ben nasıl geçineceğim şimdi. 4 bin lira yatırırsam. Burayı öyle hesap ederlerse, onu da bildiğimiz yok. Belki de vatandaşın çoğu terk edip gidecek burayı."

"KİRADA OTURUYORUZ, EV SAHİPLERİMİZ ZAM YAPTI"

Eyleme Katılan Şaban Tetik de şunları söyledi:

"AKP Yusuf Ahlatcı milletvekilimiz söz verdi, temmuz ayında teslim edilecek diye. Aynı şekilde biz de bekliyoruz yani. Temmuz ayında olmazsa da hiç olmazsa ağustos ayında olsun. Yani bu geri kalan çevre düzenlemesi önümüzdeki günlerde de yapılır. Yani biz kirada oturuyoruz şimdi ev sahiplerimiz çok zam yaptı. Bir de aynı zamanda ondan da memnun değiller. Evimizden çıkın diyorlar. Yani bir an önce gidin söyleyin kim ise yetkili, evimizi boşaltın diyorlar yani. Bizi sıkıştırıyorlar devamlı."