Çorum'da Soğuk Hava Hiç Engel Olmadı: Millet Bahçesi'nde Eğlence

Çorum'da soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, hafta sonu tatilini Millet Bahçesi'nde aileleri ve arkadaşları ile birlikte geçirdi.

Yurt genelinde 1 haftadır kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Çorum'da pazar günü vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden soluğu Millet Bahçesi'nde aldı. Vatandaşlar, bisiklet sürerek, futbol oynayarak ve yürüyüş yaparak eğlendi. Vatandaşlar havanın soğuk olduğunu, ancak bunun hoşça vakit geçirmelerine engel olmadığını ifade ettiler.

"Hava da güzel dedik, çıktık dışarı"

Afyonkarahisar'dan gelen misafirlerini gezdirmek için parka geldiğini ifade eden Öznur Can, "Afyon'dan misafirlerimiz geldi. Dedim gelen misafirlerimize şehrimizi tanıtalım, güzelliklerini gösterelim. Şehrimiz çok güzel, çok seviyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz, gelsinler görsünler" dedi.

"Soğuğa rağmen günü değerlendirelim istedik"

Nisa Nur Ünal isimli vatandaş ise, "Bugün Çorum'da arkadaşımla beraber gezmeye çıktık. Arkadaşım ortaokuldan arkadaşım, uzun süredir görüşmüyorduk. O yüzden bugün de dışarı çıkalım dedik. Hava iyi gibi duruyordu ama öyle göründüğü gibi değil, hala soğuk" diye konuştu. - ÇORUM