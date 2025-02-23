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Çorum'da Soğuk Hava Hiç Engel Olmadı: Millet Bahçesi'nde Eğlence

Çorum'da Soğuk Hava Hiç Engel Olmadı: Millet Bahçesi'nde Eğlence
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Çorum'da pazar günü soğuk havaya rağmen vatandaşlar Millet Bahçesi'nde bir araya gelerek bisiklet sürdü, futbol oynadı ve yürüyüş yaptı. Misafirlerini gezdirmek isteyenler ile eski arkadaşlarını buluşturanlar, havanın soğuk olmasına rağmen dışarıda vakit geçirmenin tadını çıkardılar.

Çorum'da soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, hafta sonu tatilini Millet Bahçesi'nde aileleri ve arkadaşları ile birlikte geçirdi.

Yurt genelinde 1 haftadır kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Çorum'da pazar günü vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden soluğu Millet Bahçesi'nde aldı. Vatandaşlar, bisiklet sürerek, futbol oynayarak ve yürüyüş yaparak eğlendi. Vatandaşlar havanın soğuk olduğunu, ancak bunun hoşça vakit geçirmelerine engel olmadığını ifade ettiler.

"Hava da güzel dedik, çıktık dışarı"

Afyonkarahisar'dan gelen misafirlerini gezdirmek için parka geldiğini ifade eden Öznur Can, "Afyon'dan misafirlerimiz geldi. Dedim gelen misafirlerimize şehrimizi tanıtalım, güzelliklerini gösterelim. Şehrimiz çok güzel, çok seviyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz, gelsinler görsünler" dedi.

"Soğuğa rağmen günü değerlendirelim istedik"

Nisa Nur Ünal isimli vatandaş ise, "Bugün Çorum'da arkadaşımla beraber gezmeye çıktık. Arkadaşım ortaokuldan arkadaşım, uzun süredir görüşmüyorduk. O yüzden bugün de dışarı çıkalım dedik. Hava iyi gibi duruyordu ama öyle göründüğü gibi değil, hala soğuk" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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