Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kunduzhan Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşhan 2. Sokak'ta Enes Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, ismi öğrenilemeyen şahıs yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile Enes Ö'ye ateş ederek olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Sokaktan yükselen silah seslerinden dolayı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Enes Ö., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, silahla yaralama olayını gerçekleştiren şahsın yakalanması çalışması başlattı.