Çorum'da Ruhsatsız 118 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) - Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 118 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir girişinde gerçekleştirdikleri operasyonda 118 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Çorum'a yüklü miktarda silah ve mühimmat getirileceğine dair istihbarat üzerine dün çevre yolu üzerinde bir araç takibe alındı. Şüpheli araca düzenlenen operasyonda, bagaj kısmında koliler içerisinde saklanmış halde 118 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu. Araçta bulunan şahıslar gözaltına alınırken, ele geçirilen silahlara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.