Hindistan-Pakistan savaşında can kaybı 31'e yükseldi

Komşu ülkelerin savaşı kızışıyor! Bilanço şimdiden korkunç boyutlarda
FED, faizi 4.50 seviyesinde sabit tuttu

Trump'ın baskısı işe yaramadı! FED, faiz kararını açıkladı
İşte eşi tarafından katledilen Bahar Aksu'nun son anları

Çığlıkları caddeyi inletmiş! İşte eşinin öldürdüğü Bahar'ın son anları
Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

Vatikan'da yeni papa seçiliyor! Bacadan çıkan dumanın rengi belli oldu

Çorum'da Ruhsatsız 118 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda, 118 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilere adli işlem başlatıldı.

Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) - Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 118 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir girişinde gerçekleştirdikleri operasyonda 118 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Çorum'a yüklü miktarda silah ve mühimmat getirileceğine dair istihbarat üzerine dün çevre yolu üzerinde bir araç takibe alındı. Şüpheli araca düzenlenen operasyonda, bagaj kısmında koliler içerisinde saklanmış halde 118 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu. Araçta bulunan şahıslar gözaltına alınırken, ele geçirilen silahlara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Vahşice öldürülen kardeşlerin katil zanlısı yakalandı
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.