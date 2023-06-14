Çorum'da Piyasa Değeri 20 Milyon Olan Kaçak Sigara ve İçki İmha Edildi

Çorum’da 2022 yılında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve piyasa değeri 20 milyon TL olan sahte içki ile kaçak sigara ve tütünler imha edildi.

ERKAN KARACA

Çorum'da 2022 yılında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve piyasa değeri 20 milyon TL olan sahte içki ile kaçak sigara ve tütünler imha edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılı içerisinde 75'e yakın operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ele geçirilen sahte içki, kaçak sigara ve kaçak tütünden oluşan malzemeler bugün Akkent Mahallesi'nde bulunan hafriyat alanına götürüldü.

Ele geçirilen malzemeler Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri gözetiminde imha edildi. KOM Şube Müdürü Oğuz Can Taşdemir, 2022 yılı içinde düzenlenen yaklaşık 75 operasyonda piyasa değeri 20 milyon lira olan 2 ton tütün, 15 ton alkollü içki ve 7 milyon civarında kaçak makaron sigara ele geçirildiği bilgisini verdi.